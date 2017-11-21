Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 14:01

Antalya’da dünyaca ünlü sahilde define avı

Antalya’da hava sıcaklığı bir anda 7-8 derece düşünce dünyaca ünlü Konyaaltı sahili bomboş kaldı.

Antalya’da dünyaca ünlü sahilde define avı

21 Kasım 2017 14:01

Boşluğu fırsat bilen define avcıları ise sahilde değerli eşya aradı.


Kasım ayında hava sıcaklığının 20 derecenin üstünde seyrettiği Antalya’da dün gece yüksek kesimlere yağan kar ve gün boyunca devam eden aşırı rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Hava sıcaklığının 7-8 derece düşmesiyle birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı sahili bomboş kaldı. Bazı vatandaşlar kışlık montlarını giyerek sahilde fotoğraf çekindi, yürüyüş yaptı.



Değerli eşyaları dedektörle aradılar


Öte yandan soğuk hava sebebiyle sahilin boş kalmasını fırsat bilen define avcıları sahilde vatandaşlardan düşen değerli eşyaları metal dedektör ile aradı.


Belçika’dan Antalya’ya denize girme umutlarıyla gelen İstek Eriş, "Uçakta gelirken dağların tepesinde karları gördüm, dağlarda olduğu için denize fazla yansımaz diye düşündüm. Geldikten sonra o soğuğu o yağmuru gördüm. En azından ayaklarımızı sokarız diye düşündük ama hiç umduğumuz gibi olmadı" dedi.


Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, Antalya’da hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde tekrar 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
18
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    18°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç