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05 Mayıs 2018 13:37

Antalya’da dünyaca ünlü şelalenin yakınında çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya’nın Aksu ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Kurşunlu Şelalesi’nde çıkan orman yangını büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Antalya’da dünyaca ünlü şelalenin yakınında çıkan orman yangını söndürüldü

05 Mayıs 2018 13:37


Yangın, Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi Kurşunlu Şelalesi’nden yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri ile birlikte yangının söndürülmesine vatandaşlar da destek verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesine ait yangın söndürme arozözleri ve işçiler yangının etrafını çevirdi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü ise gerekli incelemenin ardından ortaya çıkacak.




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