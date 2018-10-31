Antalya'da düşen uçakta ilk inceleme tamamlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düşen ve 2 pilotun ölümüyle sonuçlanan eğitim uçağı kazasında kaza kırım ekiplerinin olay yeri incelemesi tamamlandı. Uçak, ilk incelemenin ardından Sivil havacılık genel müdürlüğü merkezine götürüldü.

İzmir'de bulunan özel bir firmaya ait Cessna 150 tipi eğitim uçağı önceki gün Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan eğitim pistine iniş yaptı. Dün ise Manavgat'ta ilk uçuşunu gerçekleştirmek için havalanan pilot Serkan Dilci kullandığı uçak yaklaşık 5 dakika sonra saat 15.30 sıralarında Ulualan Kum mevki'inde düştü. Manavgat merkeze 3-4 kilometre mesafede bulunan boş tarım arazisine düşen uçakta pilot Dilci ile yardımcı pilot Deniz Adalı hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ve diğer yetkililer incelemelerde bulundu. Kurtarma ekipleri pilot ve yardımcısının cansız bedenini yapılan ilk incelemenin ardından uçağın enkazından çıkardı. Pilot Serkan Dilci ve yardımcısının cenazeleri Antalya Adli Tıp Kuruma gönderildi.

Serkan Dilci'nin cenazesi memleketine gönderildi

Otopsileri tamamlanan Adalı ve Dilci'nin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Morgundan alındı.Pilot Serkan Dilci'nin cenazesi Adana'ya götürülürken, Deniz Adalı'nın cenazesi ise Antalya Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaza kırım ekibi olay yerinde

Kazanın ardından bu sabah saatlerinde olay yerinde uçak üzerinde inceleme yapıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Çalık ve Savcı Veli Gündüz nezaretinde Ankara Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gelen 2 kişilik uzman kaza kırım ekibi tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemeler tamamlandı. Uçak bir kamyona yüklendi ve Sivil havacılık Genel Müdürlüğü merkezine götürüldü. Burada yapılacak teknik ve detaylı incelemenin ardından uçağın düşüş sebebi tespit edileceği bildirildi.