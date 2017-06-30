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30 Haziran 2017 12:11

Antalya’da duvara çarpan araç yandı: 1 yaralı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde meydan alt geçitte duvara çarptıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Antalya’da duvara çarpan araç yandı: 1 yaralı

30 Haziran 2017 12:11


Edinilen bilgiye göre, Berkant Nur yönetimindeki 07 S 6084 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Muratpaşa ilçesi meydan alt geçitte duvara çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarken LPG’li araç yanmaya başladı. Yaralı sürücüye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.


İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale sırasında zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Meydan alt geçit yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı. Soğutma çalışmalarının ardından hurdaya dönen araç çekilirken sürücü Berkant Nur polis ekipleri tarafından evine bırakıldı.




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