Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı henüz nedeni belli olmayan şekilde düştü. Pilot ile yanında bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.45 sıralarında Manavgat merkezde bulunan bir eğitim pistinden kalktığı belirlenen eğitim uçağı Ulualan Kum mevkiinde henüz nedeni belli olmayan şekilde düştü. Manavgat merkeze 3-4 kilometre mesafede bulunan boş tarım arazisine düşen uçakta isimleri öğrenilemeyen pilot ile yanında bulunan kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ve diğer yetkililer incelemelerde bulunuyor.

Olayda hayatını kaybeden pilot ile yanında bulunan kişinin isimlerini belirle çalışmaları ise sürüyor.