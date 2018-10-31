Antalya'da eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot ve yardımcısının cenazesi alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düşen tek motorlu eğitim uçağının pilot ve yardımcısının cenazeleri, otopsinin ardından alındı.

Manavgat'ın Kum mevki'inde dün saat 15.30 sıralarında tek motorlu Cessna 150 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı, toprak araziye düştü. Uçağın düştüğü ihbarı üzerine bölgeye, jandarmanın yanı sıra çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, pilot Serkan Dilci ve yanında bulunan Deniz Adalı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Adalı ve Dilci'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsileri tamamlanan Adalı ve Dilci'nin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Morgundan alındı. Pilot Serkan Dilci'nin cenazesi Adana'ya götürülürken, Deniz Adalı'nın cenazesi ise Antalya Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.