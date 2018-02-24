Antalya’da Ekmek Fiyat Tarifesi Komisyonu Toplandı

Esnaf ve Sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri hakkında yönetmelik ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) 2018/12 sayılı genelgesi gereği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) temsilcilerinden oluşan Ekmek Fiyat Tarifesi Komisyonu ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı gündemi doğrultusunda Alanya, Gündoğmuş, Elmalı, Kemer ve Demre Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının ekmek fiyatı talepleri değerlendirildi.

Komisyon başkanlığını AESOB Başkanı Adlıhan Dere’nin yürüttüğü toplantıya Antalya Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mesut İlter, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Osman Aksoy, Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Özen, ATSO Meclis Üyesi Murat Ülger, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yanar, Gündoğmuş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Sekreteri Ayşegül Çetin, Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Aslan, Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Esat Aktaş ve Demre Esnaf Sanatkarlar Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkan Vekili Ali Kılıç katıldı.

Yeni düzenlemenin hem üreticinin hem de tüketicinin yararına olduğunu belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Yeni yönetmelikle beraber ekmeğin fiyatına ilişkin tarifler ilgili Belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, Fırıncılar Federasyonun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanacak. Böylece ekmeğin fiyatı belirlenirken daha kapsamlı görüşlerin dile getirilerek hem üreticimizin hem de tüketicimizin yararının gözetildiği kararların alınacağına inanıyorum” dedi.