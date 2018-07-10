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10 Temmuz 2018 08:48

Antalya’da elektik akımına kapılan işçi öldü

Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi’ndeki bir oto kaporta dükkanında çalışırken elektrik akımına kapılan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya’da elektik akımına kapılan işçi öldü

10 Temmuz 2018 08:48


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesinde Akdeniz Sanayi Sitesi 5002 Sokak üzerindeki bir oto kaporta dükkanında meydana geldi. Onarım yapan 39 yaşındaki İhsan Boz, henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Boz, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen İhsan Boz, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Boz’un cenazesi otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.




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