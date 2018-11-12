Antalya'da elektrik saatlerine müdahale eden şebeke çökertildi

Antalya'da elektrik saatlerine müdahaleyle KW değerini az gösteren 7 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı. Son 5 yılda Alanya'da kayıp kaçak enerji miktarının 72 milyon KWH olup, 26 milyon TL tutarında olduğu belirlendi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, elektrik saatlerine müdahale ile KW değerini az gösteren şebekeye yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kamu kurum ve kuruluşlarını nitelikli dolandırıcılık ve kamu zararına nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında kaçak elektrik kullanan kişilerin elektrik saatlerine profesyonel müdahale ile KW değerini az gösterdiği tespit edildi. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, AKEDAŞ yetkilileriyle birlikte Mahmutlar'da bulunan bir hamam ve Bektaş Mahallesi'ndeki bir villanın sayacını kontrol etti. Yapılan kontrolde sayaçlar üzerin yapılan işlemle KW'nin kullanımından az gösterildi ve haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Son 5 yılda ise Alanya'da kayıp kaçak enerji miktarının 72 milyon KWH olup, 26 milyon TL tutarında olduğu belirlendi.

Elektrik saatlerine müdahale ederek haksız kazanç elde etmek için 'kamu kurum ve kuruluşlarını nitelikli dolandırıcılık ve kamu zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyen Ş.Ö., F.Ö., E.Ö., B.Ö., G.Ö., Ö.C. ve T.B. hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak' suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda elektrik sayacı, AKDENİZ EDAŞ kurumuna ait mühürler, 1 adet hassas terazi, 50 gram ağırlığında uyuşturucu esrar maddesi, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen tabanca ve 39 adet dolu fişek ele geçirildi.