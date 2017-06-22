Antalya’da elektronik kelepçeli hırsızlık çetesi çökertildi

Zanlıların kiraladıkları araçların yerine bedel olarak çaldıkları rakıları verdikleri belirtildi.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son dönemlerde Muratpaşa ve Kepez ilçesinde başta oto ve evden hırsızlık olaylarının artması üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. Hırsızlığın gerçekleştiği bölgelerdeki onlarca güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, 5 kişilik hırsızlık şebekesinin kimliklerini belirledi. Dün sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, G.K.,E.A.,Y.S.,Ü.B. ve C.A.’yı evlerinde yakaladı. Şüphelilerin 2 ev, 1 motosiklet, 1 iş yeri, 1 kapkaç ve 5 otomobilden hırsızlık olmak üzere toplam 10 olaya karıştıkları belirlendi. Zanlıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda alkol şişesi, demir makası, laptop, kol saati, cep telefonu, ziynet eşyası, televizyon ve hoparlör ele geçirildi. Zanlıların hırsızlık olaylarında rent a cardan kiraladıkları araçları kullandıkları bedel olarak da yerine çaldıkları rakıları verdikleri öğrenildi.

Zanlıların uyuşturucu madde bağımlısı oldukları ve olayları ise madde temininde kullanmak üzere gerçekleştirdikleri belirtildi.

Çok sayıda sabıkası bulunan zanlılardan G.K. ve E.A.’nın bir süre önce hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden denetimli serbestlik yasası uygulanarak serbest bırakıldığı belirlendi. Ayak bileklerine elektronik kelepçe bulunan 2 zanlının gündüz hırsızlık yaptıkları, gece ise evde oldukları belirtildi. Zanlılar emniyetteki sorgularının adından adliyeye sevk edildi.