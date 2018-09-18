Antalya'da emekli polislerden 3600 ek gösterge talebi

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Antalya Şubesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim dönemi vaatleri arasında yer alan 3600 ek göstergenin tahsil durumuna bakılmaksızın verilmesini talep etti.

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Antalya Şubesi, Emekli Emniyet Mensupları Güç Birliği ve Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Antalya Şubesi ortak basın açıklaması ile 3600 ek gösterge taleplerini yeniledi. Kapalıyol Havuzbaşı'nda toplanan polis emeklileri adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Antalya Şube Başkanı Hasan Kısa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim dönemi vaatleri arasında yer alan 3600 ek göstergenin tahsil durumuna bakılmaksızın verilmesini istedi.

"3600 ek gösterge talebi"

Ülke nüfusunun yüzde 90'lık kesimine emniyet ve asayiş hizmeti vererek huzur, güven ve esenlik ortamını sağlayan emniyet teşkilatının maaş ve özlük hakları bakımından Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin gerisinde kaldığını savunan Kısa, "Bilindiği üzere emniyet ve asayiş hizmetleri gören emniyet teşkilatı aynı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi İçişleri Bakanlığına bağlı bir kurumdur. Eşit işe, eşit ücret ilkesi gözetilerek emniyet teşkilatı personeline de aynı hakların verilmesi talebimizi seslendirmek istedik" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza inancımız tam"

Ülke genelinde vatandaşların can, mal ve ırz güvenliğinin sağlanması, özgürce seyahat etmesi ve huzur içinde yaşamasında kanunun verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde polisin katkısının göz ardı edilemeyeceğini belirten Hasan Kısa, "Meslekte oldukları yıllarda günümüzdeki öğretim imkanları olmayan az sayıdaki ilkokul , ortaokul ve lise mezunu meslektaşımız da tahsil durumuna bakılmaksızın verilmesi öncelikli talebimizdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın fedakarca çalıştığını bildiği polis teşkilatımızın ve emeklilerimizin durumlarını düzelteceğine umutlarımızı tüketmeden inancımız tamdır."ifadelerine yer verdi.