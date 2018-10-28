Antalya'da EPAL palet semineri

ANTALYA (İHA) – Türkiye'deki EPAL palet kullanan firmalar için Antalya'da seminer düzenledi. Seminerde, EPAL paletlerin teknik özelliklerinin yanı sıra, EPAL'in dünyadaki ve Türkiye'deki organizasyon yapısı anlatıldı.

Dünyanın en yaygın ahşap palet organizasyonu olan EPAL, Türkiye'deki firmaların temsilcileri için Antalya'da seminer düzenlendi. Belek'teki Su Sesi Hotel'de 27 Ekim Cumartesi günü düzenlenen seminerde, TEPAL Başkanı İsmet Kurutaç, EPAL Türkiye Sorumlusu Ali Mutlu, TEPAL Müdürü Av. Abdullah Can Aydoğan ve TEPAL üretici Mutlu İğci, EPAL paletlerin teknik özellikleri ve EPAL'in organizasyon yapısı hakkında, palet kullanıcılarına bilgi verdi.

EPAL paletin en önemli avantajlarından birisinin, ihracatçı firmanın tekrar Avrupa'da havuza atıp satabildiğini ifade eden TEPAL Başkanı İsmet Kurutaç, “Marka değeri olan palet. Avrupa'daki ülkeler tekrar mallarını üzerine koyup, başka ülkelerine gönderiyor. Dünyada ve Avrupa'da tanınan bir palet. Bu palet 20 sefer mal taşımada kullanılıyor. Bu da ormanların kesilmesini engelliyor” dedi.

“Her palet gümrükten geçmez”

Ağaçların içinde böceklerin oluştuğunu söyleyen Kurutaç, “Başka bir ülkeye gittiği zaman oradaki ormana zarar veriyor. Bu yüzden gümrüklerde sıkı kontrol ediliyor. Dünyada bir standart gelişti. Fırınlanması, ısıl işleme tabi tutulması gerekiyor. Isıl işleme tabi tutulmazsa, gümrüklerden geçme imkanı yok. Geçtiği zaman hangi ülkeye giderse gitsin, ülkeye sokulmuyor, mallar geri iade ediliyor. EPAL palette böyle bir sıkıntı yok, ısıl işleme tabi tutulması neminin düşürülmesi zorunluluğu var” diye konuştu.

EPAL Türkiye sorumlusu Ali Mutlu da seminerde EPAL organizasyonun temellerinin 1952 yılında İsviçre'de atıldığını söyledi. 1961 yılında EPAL palet standartlarının geliştirildiği ve 1991 yılında EPAL'in kurulduğunu anlatan Ali Mutlu, “Bugün dünyada 16 Ulusal Komitemiz, 57 ülkede binlerce üretim ve tamir lisanslı firmamız var. Halen dünyada 700 milyon EPAL palet dolaşımdadır. EPAL paletler dünyanın her yerinde sorunsuz ürün nakliyesinin güvencesidir” şeklinde konuştu.