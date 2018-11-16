Antalya'da ev ve çalılık yangını

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evde ve boş bir arazide çalılık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Beşkonak Mahallesi'nde bulunan bir gecekonduda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda yükselen alevler yakınında bulunan başka bir eve de sıçradı. Yangına, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. İki evdeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ilk çıktığı evde bulunan kullanılmayan eski klima ve buzdolapları ise zarar gördü. Evlerde maddi zarar oluşurken, polis yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Öte yandan, Güneş Mahallesi 6050 Sokak üzerindeki boş arazide de çalılık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.