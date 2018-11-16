İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da ev ve çalılık yangını

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir evde ve boş bir arazide çalılık alanda yangın çıktı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evde ve boş bir arazide çalılık alanda yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Beşkonak Mahallesi'nde bulunan bir gecekonduda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda yükselen alevler yakınında bulunan başka bir eve de sıçradı. Yangına, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. İki evdeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ilk çıktığı evde bulunan kullanılmayan eski klima ve buzdolapları ise zarar gördü. Evlerde maddi zarar oluşurken, polis yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.


Öte yandan, Güneş Mahallesi 6050 Sokak üzerindeki boş arazide de çalılık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.