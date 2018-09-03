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03 Eylül 2018 18:00

Antalya’da ev ve motosiklet hırsızları yakalandı

Antalya’da üç evden hırsızlığın yanı sıra 5 motosikleti çaldığı ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Antalya’da ev ve motosiklet hırsızları yakalandı

03 Eylül 2018 18:00


Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde art arda hırsızlık olayları meydana gelmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, üç evden hırsızlık yapan ve 5 ayrı motosikleti çalan şüphelilerin Y.T., K.Y. ve F.B. olduğunu belirledi. Polis, adreslerini belirlediği 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin saklandığı ve satış yaptığı hurdacıda yapılan aramada motosikletler ve bazı eşyalar ele geçirildi. İfadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.




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