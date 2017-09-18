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18 Eylül 2017 17:35

Antalya’da ev yangını korkuttu

Antalya’da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Antalya’da ev yangını korkuttu

18 Eylül 2017 17:35


Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 16.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1058 Sokak üzerindeki 37 numaralı apartmanın 3’ncü katı 9 numaralı dairede çıktı. Aile fertlerinin evde bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Kilitli kapıyı kıran ekipler yangına hem içeriden hem de merdivenli itfaiye aracılığıyla balkondan müdahale etti. Yatak odasından başlayan yangın evin tamamına yayılmadan söndürüldü. Apartman içinde dumandan etkilenen Ayşe isimli yaşlı bir kadın ise yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Haber verilmesiyle eve gelen Mustafa Yasin Demir ve evden kısa süre önce çıktığı öğrenilen 10 yaşındaki kardeşi E.D. büyük üzüntü yaşadı. Polis ve itfaiyenin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.




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