Edinilen bilgiye göre, merkez Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi’nde yazlık evi bulunan doktor Gülşen Bulut’tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, 58 yaşındaki anne Gülşen Bulut ile 17 yaşındaki lise öğrencisi oğlu Uğur Bulut’un ayrı ayrı odalarda tüfekle vurulduğunu belirledi. Olay yerindeki ilk incelemelerde, Uğur Bulut’un anne Gülşen Bulut’u 3 el ateş ederek öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, polisin geniş çaplı incelemesi devam ediyor.

Olay sırasında mali müşavir baba Mehmet Bulut ile ailenin diğer oğlu Ozan Bulut’un evde olmadığı öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından anne ve oğlunun cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Anne ve oğlun yapılan otopsisinin ardından cansız bedenleri baba Mehmet Bulut ve yakınları tarafından alındı. Ozan Bulut’un ise bir hayli üzgün olduğu görüldü. Anne ve oğlun cenazelerinin Serik ilçesi Gebiz Mahallesi’nde defnedileceği kaydedildi.