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07 Mayıs 2018 11:45

Antalya’da falezlerde imece usulü kurtarma

Antalya’da intihar girişiminde bulunurken falezlerden düşen genç kadın imece usulü kurtarıldı.

Antalya’da falezlerde imece usulü kurtarma

07 Mayıs 2018 11:45

Kadının düşme anı ise saniye saniye kaydedildi.


Olay saat 10.30 sırasında Muratpaşa ilçesi varyant seyir terasındaki falezlerde meydana geldi. Ailevi sorunları olduğu ileri sürülen bir kadın, bariyerlerle çevrili alanı geçip, falezlerin ucundaki kayaların üzerinde oturmaya başladı. Kadını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Varyanta gelen polis iletişim çabalarına karşılık vermeyince kadının atlama ihtimaline karşı deniz polise ve itfaiye ekiplerinden destek istedi. Polisin, “Abla yapma, sorunun neyse bize söyle, yardımcı olalım, lütfen oturur musun” sözlerine, “gelmeyin” diye karşılık veren 36 yaşındaki S.Y. kayanın ucuna doğru gitti. Sağlık, polis ekipleri ve vatandaşların tüm ikna çabalarına yanıt vermeyen S.Y. ayaklarını kayalık alandan sarkıttı. Meraklı kalabalık ise yaşananları izledi. Kayanın ucunu tutunan S.Y. biranda düştü. Alt tarafı uçurum ve deniz olan S.Y. şans eseri düştüğü yerde kaldı. Yaklaşık 20 metreden otlarla kaplı sert zemine düşen S.Y. için tüm ekipler seferber oldu. Sarp alana bariyerlerden atlayarak inen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kadına olduğu yerde yaptı. Boyunluk takılıp, sedyeye alınan S.Y., ekipler tarafından elden ele taşınmaya başlandı. Alanın dik ve sarp olması nedeniyle ekipler S.Y.’yi elden ele yukarı varyanta doğru taşımaya başladı. Sedye bağlanan iple elden ele imece usulü dik alandan varyanta çıkarıldı. Ambulansa alınan genç kadın Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çeşitli yerlerinde kırık ve ezilme bulunan S.Y.’nin arkasında bıraktığı çantası ve cep telefonunu polis teslim aldı.


Öte yandan kadının düşme anı kameralara saniye saniye yansıdı.




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