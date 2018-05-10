Antalya’da Fazıl Say rüzgârı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, bu yıl Antalya’da ilki düzenlenen Antalya Akra Caz Festivali‘nde konser verdi. Gecede Fazıl Say’ın, Türk edebiyatının unutulmaz şairlerinin şiirlerini besteleyerek yaptığı şarkı albümlerinden ilki olan “İlk Şarkılar” ve son albümü “Güz Şarkıları” seslendirildi.

Fazıl Say: “Antalya’da olmak çok güzel”

Konserin ilk yarısında Fazıl Say ve solist Serenad Bağcan birlikte sahne aldı. Seyircilerin büyük ilgiyle dinlediği ve uzun süre alkışladığı Fazıl Say, “Bu gece burada bu kalabalığı görmek çok güzel. Umarım Akra Caz Festivali uzun yıllar devam eder” dedi.

Güz Şarkıları büyüledi

Konserin ikinci yarısında Fazıl Say’ın son albümü Güz Şarkıları’ndan parçalar seslendirildi. Albümdeki şarkıların ilk kez sahnede seyirci ile buluştuğu konserde, piyanoya hayat veren Ece Dağıstan muazzam yorumu ile dikkat çekti. Solist Güvenç Dağüstün güçlü sesi ile beğeni toplarken, orkestrada ise Ediz Hafızoğlu (davul) , Volkan Hürsever (bas) , Gürtuğ Gök (altosax) , Derya Türkan (kemençe), Hakan Güngör (kanun) gibi usta isimler sahne aldı. “Yeşilmişik”, “Usulcana”, “Zambaklı Padişah”, “Güz”, “Akrep Gibisin”, “Adım Sonbahar“ gibi ünlü şiirlerden oluşan Fazıl Say parçalarını seslendiren sanatçılar sahnedeki ilk performanslarıyla seyircinin büyük beğenisini topladı.

Cazın usta isimleri aynı sahnede

Bu yıl Antalya’da ilki gerçekleşen, modern ve klasik cazın yanı sıra; caz müziği funk, rock, latin, soul ve elektronik tarzla harmanlayan renkli bir müzikal yelpazeyle izleyici karşısına çıkan festival, 12 Mayıs’a kadar Akra Hotels’de devam edecek. Festivalin bir sonraki konuğu ise; Elif Çağlar Quartet ile Ediz Hafızoğlu’nun Jülide Özçelik ve Ülkü Aybala Sunat ile birlikte sahne aldığı gece olacak. Türkiye’de cazın usta isimlerinin aynı sahnede olacağı bu konser 11 Mayıs Cuma akşamı 20:00 ’da Akra Hotels’de izlenebilir.