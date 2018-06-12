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12 Haziran 2018 09:47

Antalya’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Alanya karayolunda tır ile havaalanı transfer aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Antalya’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

12 Haziran 2018 09:47


Kaza, D-400 karayolu Manavgat-Alanya sınırındaki Boztepe Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine yolun sol şeridinden seyir halinde olan ve içerisinde 10 yolcu bulunan Ercan Temir yöntemindeki 07 ABM 648 plakalı havaalanı transfer aracı, Savaş Kum idaresindeki 07 DCT 10 plakalı hazır beton firmasına ait tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yatarak yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra devrilerek durabildi. Minibüs sürüklenmeye başladığında araçtan fırlayan İlhami Taş ağır yaralanırken, diğer yolcular Ukrayna uyruklu Svitlana Baranovska (39), Kosava uyruklu Neriman Mullafetah (57) ile ismi öğrenilemeyen Moldova uyruklu bir yolcu yaralandı. Ağır yaralı İlhami Taş Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Manavgat ve Alanya’daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.




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