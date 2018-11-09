İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da FETÖ deposuna baskın

Antalya’nın Kemer ilçesinde FETÖ/PDY davası sanıklarından birine ait depoya polisin yaptığı baskında, örgüt bağlantısı gerekçesiyle el konulan bir okula ait okul sıraları, FETÖ lideri Fethullah Gülen ve başka yazarlara ait çok sayıda yasaklanmış yayınlar, CD’ler, bilgisayar ve eşyalarla evraklar ele geçirildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde FETÖ/PDY davası sanıklarından birine ait depoya polisin yaptığı baskında, örgüt bağlantısı gerekçesiyle el konulan bir okula ait okul sıraları, FETÖ lideri Fethullah Gülen ve başka yazarlara ait çok sayıda yasaklanmış yayınlar, CD'ler, bilgisayar ve eşyalarla evraklar ele geçirildi.


15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra Kemer'de yapılan operasyonda el konulan taşınmazlar arasında bulunan Gökkuşağı Eğitim Sağlık Spor ve Çevre Vakfı ve Birlik Eğitim Hizmetleri A.Ş.'ye ait Özel Güven Toros Koleji, 2017 yılında Kemer Adliye Sarayı olarak kullanılmak üzere Adalet Bakanlığına devredildi. Okul binasında tadilat sürerken 2018 yılı ortalarında bu kez bina tekrar eğitim öğretime açılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına devredildi. Bu arada birçok okul sırası ve eğitim aracının ortadan kaybolduğu ileri sürüldü.


Bir istihbaratı değerlendiren Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göynük Mahallesi 3035 Sokak 19 numarada bulunan V.E.'ye ait depolara baskın yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonda el konulan Özel Toros Güven Koleji'ne ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 100 oturma kapasiteli okul sırası, öğrenci dolapları, masa ve sandalyeler, okul armalı duvar saati, elektronik tespihler, FETÖ lideri Fethullah Gülen ve başka yazarlara ait çok sayıda yasaklanmış kitap, örgüte ait oldukları iddiasıyla kapatılan gazete ve dergilerin nüshaları, bilgisayar, disket, kaset ve CD'ler ile çok sayıda doküman ele geçirildi.


Operasyonda ele geçirilen okul sıraları belediyeye ait bir kamyonetle eski Toros Özel Güven Koleji binasında bulunan Milli Eğitim İlçe Müdürlüğüne götürülürken, kitaplar, bilgisayar ve depolama aygıtları kriminal inceleme için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde çalışmaların devam ettiği, depo sahibi V.E.'ye henüz ulaşılamadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.