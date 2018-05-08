Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 14:01

Antalya’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Antalya’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 4’ünün sorgusu devam ediyor, 3’ü serbest bırakıldı.

Antalya’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

08 Mayıs 2018 14:01


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri örgüt üyelerinin gizlendiği Gaybubet evlerine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Antalya merkezde 2’si iş yeri 9 adres ile Denizli’de 1 adrese yönelik operasyon düzenledi.


Operasyonlarda, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aranan I.Y., Konya 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aranan Y.K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu tarafından aranan C.K., Sinop Sulh Ceza Hakimliği tarafından aranan eski emniyet mensubu O.C., Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aranan K.T. ile S.T., N.O., Y.S., Y.S. ve D.G.D. yakalandı.


Yapılan aramalarda 3 adet sahte nüfus cüzdanı, 67 bin 200 TL, 11 bin 620 Dolar, 80 Euro, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel belge ve dokuman ele geçirildi.


Ayrıca, FETÖ/PDY firarisi şahısların çalıştığı tespit edilen iş yeri sahipleri olan H.A., S.G. ve M.E.Y. hakkında da idari işlem yapıldı.


Gözaltına alınan şahıslardan I.Y., Y.S. ve D.G.D. sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanırken, N.O. adlı denetim kararıyla Y.S. ve S.T. ise serbest bırakıldı.


Gözaltına alınan Y.K., C.K., O.C. ve K.T.’nin ise emniyetteki sorguları devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
25
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç