Antalya’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri örgüt üyelerinin gizlendiği Gaybubet evlerine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Antalya merkezde 2’si iş yeri 9 adres ile Denizli’de 1 adrese yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aranan I.Y., Konya 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aranan Y.K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu tarafından aranan C.K., Sinop Sulh Ceza Hakimliği tarafından aranan eski emniyet mensubu O.C., Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aranan K.T. ile S.T., N.O., Y.S., Y.S. ve D.G.D. yakalandı.

Yapılan aramalarda 3 adet sahte nüfus cüzdanı, 67 bin 200 TL, 11 bin 620 Dolar, 80 Euro, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel belge ve dokuman ele geçirildi.

Ayrıca, FETÖ/PDY firarisi şahısların çalıştığı tespit edilen iş yeri sahipleri olan H.A., S.G. ve M.E.Y. hakkında da idari işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şahıslardan I.Y., Y.S. ve D.G.D. sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanırken, N.O. adlı denetim kararıyla Y.S. ve S.T. ise serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Y.K., C.K., O.C. ve K.T.’nin ise emniyetteki sorguları devam ediyor.