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31 Mayıs 2018 12:39

Antalya’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Antalya’da FETÖ/PDY üyelerinin kullandığı gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.

Antalya’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

31 Mayıs 2018 12:39

Operasyonda, 8 bin 100 dolar ve 700 TL para ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETO/PDY üyelerinin kullandığı gaybubet evlerine yönelik çalışma başlattı. Kent merkezinde bugün sabaha karşı gaybubet evlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen görevliler haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken aramalarda 8 bin 100 dolar ve 700 TL para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.




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