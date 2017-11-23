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23 Kasım 2017 18:10

Antalya’da FETÖ operasyonundaki gözaltı sayısı 85’e çıktı

Antalya’da FETÖ/PDY operasyonları çerçevesinde ByLock kullandıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkartılan 99 kişiden 88’si gözaltına alındı.

Antalya’da FETÖ operasyonundaki gözaltı sayısı 85’e çıktı

23 Kasım 2017 18:10


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında örgüt mensuplarının kullandığı kriptolu haberleşme aracı ByLock kullanıcılarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada, program kullandığı tespit edilen 99 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde 102 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başsavcılık tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında doktor, avukat ve muhtarların da bulunduğu 99 kişiden 77’si yakalanarak gözaltına alındı. 22 kişinin ise arandığı öğrenildi. Gün içerisinde devam eden çalışmalarda ise 8 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Son yakalamalarla birlikte FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 85’e çıkmış oldu.




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