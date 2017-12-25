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25 Aralık 2017 12:14

Antalya’da FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması soruşturması: 11 tutuklama

Antalya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Antalya’da FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması soruşturması: 11 tutuklama

25 Aralık 2017 12:14


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve içerisinde muvazzaf üsteğmen, muvazzaf teğmen, muvazzaf astsubay, muvazzaf uzman çavuş, emekli uzman çavuş, asker/polis okulları öğrencisi, öğretim görevlisi ve memur olan ve kentte bulunan çeşitli ankesörlü/market/büfelerdeki sabit kontörlü telefonlar vasıtasıyla iletişim kurdukları tespit edilen ve bu yolla örgütsel toplantılar düzenleyerek örgütsel faaliyetler yürüttükleri değerlendirilen 62 şüpheliyi gözaltına almıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 19 şüpheli dün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilmişti.


Şüphelilerden A.Y., B.Ç., D.C., İ.D., K.Ç., M.E.Ç., M.R.S., S.Y., S.T., S.T. ve Z.K. Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, Y.S., M.S.M., M.T.Ö., M.Y., O.U., Ö.A., Ö.Ö. ve Ö.Ş. ise adli kontrol kararı serbest bırakıldı.




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