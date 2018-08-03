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03 Ağustos 2018 12:04

Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı

Antalya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 19 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı

03 Ağustos 2018 12:04


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETO/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Antalya Girişimci İşadamları Derneğinde farklı zamanlarda kurucu, yönetim ve denetim kurullarında üyeliği bulunan 6, örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edilen 11 ve örgütle bağı tespit edilen 1 kişi olmak üzere toplam 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 19 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Şüphelerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgüte ait doküman ele geçirildi. 18 şüphelinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.




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