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07 Temmuz 2018 18:00

Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı

Antalya’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt yöneticileri ile üyelerinin saklandığı ’gaybubet’ evlerine yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı

07 Temmuz 2018 18:00


Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde FETÖ/PDY’nin üye ve yöneticilerinin saklandığı ’gaybubet’ evine baskın yapıldı. Evde yapılan aramada Kütahya ilinde sözde Tavşanlı ilçe imamlığı ve 2016-2017 yıllarında sözde Kütahya imamı olarak görev yaptığı iddia edilen Denizli Ağır Ceza Mahkemesince aranan Sadık kod adlı D.I. ile ayrıca sözde Hatay il talebe mesulü olarak görev yaptığı değerlendirilen İzmir Sulh Ceza Hakimliğince aranan, Rıdvan kod adlı K.T. yakalandı. Ayrıca örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmaktan hakkında adli işlem yapılarak yargılanan ceza evinden tahliye olan ve halen firari örgüt mensuplarının hayatlarını idame edebilmesi için yasam malzemesi temin ederek örgüt içi faaliyetlerine devam eden E.H.’de gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 sahte nüfus cüzdanı, 1 sahte sürücü belgesi, 12 bin 795 lira, bin 920 dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.




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