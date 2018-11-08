Antalya'da fok ve yunusların etkileyici şovu

Antalya'da liseli öğrencilerin okul ve sınav streslerini azaltmak için Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği fok ve yunusların gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, lise öğrencilerinin okul ve sınav streslerini azaltmak amacıyla Muratpaşa ilçesindeki Dolphinland'da etkinlik düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eşi Ebru Türel'in de katıldığı programda lise son sınıfı öğrencileri yer aldı. Etkinlik öncesi konuşma yapan Menderes Türel, belediye olarak gençlerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Gençlerin derslerine çalışmanın yanı sıra sosyal aktivitelere de ihtiyaç duyduğunu ifade eden Türel, "Sosyal yaşama mutlaka zaman ayırmanız gerekiyor. O yüzden çalışmak önemli ama bu gibi programlarla da sizlere moral vermeye de çalışacağız ki, derslerinizdeki performansınız, sınavlarınızdaki performansınız artsın. Bu programı gençlerimize farklı farklı konseptlerle yapacağız. Bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugünün keyfini çıkarın ama burada balıklarla yüzmeye de çalışmayın" dedi.

Ardından geçilen gösterilerde foklar, yetenekleriyle kendilerini izleyen öğrencileri mest etti. Eğitmenlerinin komutlarını bir bir yerine getiren foklar, küçük bir konser de vererek gençlerin yüzünü güldürdü. Ardından eğitmenleri eşliğinde suya salınan yunuslarsa, gösterileriyle adeta büyüledi. Dans eder gibi hızlı ve kıvrak yüzme stilleriyle ilerleyen yunuslar, metrelerce yukarıya kaldırılan çemberlere zıplayarak arasından geçti, kendilerine atılan toplarla su içerisinde dans etti. Basketbol ve futbol gösterisi de yapan yunuslar, havaya atılan topları ağızlarıyla yakalayarak kendileri için konulan potalara başarılı atışlar gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat süren fok ve yunusların gösterilerini öğrenciler keyifle izledi.