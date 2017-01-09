Antalya’da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde sokak ortasında kadın ticareti yapmaya çalışan 3 şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından polise Alanya Keykubat Caddesi’nde bir araç içerisinde fuhuş yapıldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri müşteri kılığında caddeye giderek ihbar edilen motosikletteki 28 yaşındaki Hasan K.’i ile buluştu. İddiaya göre kendini müşteri olarak tanıtan polis ekiplerine Hasan K., arkadaşı Mesut G. adına müşteri bulduğunu, fuhuş pazarlığı gerçekleştiğinde ise para aldığını söyledi. Bunun üzerine polis Hasan K.’dan Mesut G’i arayarak 2 kadın getirmesini söyledi. Telefon görüşmesinin yaklaşık 20 dakika sonrasında Mesut G. yanında Mustafa D., Kırgızistan uyruklu Elnura K. ve Dilnoza M. İle beraber geldi. Polisle yapılan kısa süreli fuhuş pazarlığın ardından hazır bekleyen asayiş ekipleri suçüstü yaparak şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheli Hasan K., Mesut G., Mustafa D., ‘Fuhşa aracılık yapmak’ iddiasıyla adliyeye sevk edilirken, Kırgız Elnura K. ile Dilnoza M. ise sınır dışı işlemlerinin başlatılması için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube’ye götürüldü.