Antalya’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Fuhuş çetelerine karşı operasyonlarını sürdüren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Tosmur Mahallesi’ndeki bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Tespit üzerine geçtiğimiz akşam saatlerinde harekete geçen ekipler, Kırgızistan uyruklu Aisalkyn İsmailova (30) ve Gulifar Mamadalieva’yı (25), gözaltına alındı. Kırgızistan uyruklu kadınların emniyetteki ifadesinden yola çıkan polis, fuhşa zorlandıkları iddia edilen Kırgızistan uyruklu kadın Adia M. (36), Faruk Y. (34), Servet K.’nin (57), adreslerini tespit ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınan Aisalkyn İsmailova ile Gulifar Mamadalieva sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Büro Amirliği’ne teslim edilirken, şüpheli Adia M. (36), Faruk Y. (34), Servet K. ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.