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Antalya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Antalya’da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şahıs gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şahıs gözaltına alındı.


Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğince Antalya ili Finike ilçesinde 'Fuhuşa teşvik ve aracılık ve yer temin etmek' suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik projeli çalışma başlatıldı. Üç gün önce sabah saatlerinde biri Antalya merkezde olmak üzere 13 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3'ü kadın 3'ü erkek olmak üzere toplam 6 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.


Fuhuşa sürüklenen 6'sı yabancı uyruklu toplam 10 mağdur kadın kurtarılırken Türk uyruklular ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu kadınlar gerekli işlemler için İl Göç İdaresine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ö.D., Ö.Ç., E.Ö., M.Ö., S.H.A. ve C.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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