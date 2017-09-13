Antalya’da Fuhuşla Mücadele Timi kuruldu

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği bünyesinde, kentte artan fuhuş olaylarıyla mücadele amacıyla Fuhuşla Mücadele Timi kurdu. Ekip, fuhuş amacıyla Altındağ ve Deniz Mahallelerinde otostop yapan travesti ve hayat kadınlarına yönelik operasyon düzenledi. İlk çalışmada gözaltına alınan aralarında travesti ve hayat kadınlarının olduğu 30 kişi Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından idari para cezası uygulanan kişiler daha sonra serbest bırakıldı.