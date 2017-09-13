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13 Eylül 2017 10:04

Antalya’da Fuhuşla Mücadele Timi kuruldu

Antalya’da fuhuşla mücadele için oluşturulan özel ekip, yaptığı ilk operasyonda 30 kişi hakkında idari para cezası uyguladı.

Antalya’da Fuhuşla Mücadele Timi kuruldu

13 Eylül 2017 10:04


Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği bünyesinde, kentte artan fuhuş olaylarıyla mücadele amacıyla Fuhuşla Mücadele Timi kurdu. Ekip, fuhuş amacıyla Altındağ ve Deniz Mahallelerinde otostop yapan travesti ve hayat kadınlarına yönelik operasyon düzenledi. İlk çalışmada gözaltına alınan aralarında travesti ve hayat kadınlarının olduğu 30 kişi Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.


Emniyetteki işlemlerin ardından idari para cezası uygulanan kişiler daha sonra serbest bırakıldı.




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