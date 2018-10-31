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Antalya'da garsonun nargile şantajına suçüstü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kafede nargile içen 2 gençten ‘nargile içtiğinizi ailenize söylerim’ tehdidiyle para alan garson suçüstü yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kafede nargile içen 2 gençten ‘nargile içtiğinizi ailenize söylerim' tehdidiyle para alan garson suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgile göre Aşağı Hisar Mahallesinde bulunan bir cafede nargile içen 2 gencin yanına gelen garson D.Ş. “nargile içtiğinizi ailenize söylerim” diyerek iki mağdurdan para istedi. Mağdurlar D.Ş. ye değişik zamanlarda 1.200 TL para verdi. D.Ş. mağdurlardan para istemeye devam etti. Mağdurlar D.Ş.'nin istediği 200 TL'yi Aşağı Hisar Mahallesindeki bir parkta teslim edeceklerini söylerken Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri parkta önlem aldı. D.Ş. parkta suçüstü yakalanarak göz altına alındı.


Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan D.Ş. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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