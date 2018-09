Antalya'da Gaziler onuruna yemek

Antalya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Antalya Garnizon Komutanlığı'nda gaziler onuruna yemek verildi.

Antalya'da 19 Eylül Gaziler Günü coşkuyla kutlandı. Gündüz Cumhuriyet Meydan'ında Çelenk sunma töreni düzenlenirken, akşam da Antalya Ordu Evi'nde Gaziler onuruna yemek verildi. Vali Münir Karaloğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe, Antalya Millet Vekili Kemal Çelik, Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Zeynel Abidin Sezer ile gazi yakınları ve şehit aileleri katıldı.

Vali Karaloğlu, “Bu ülkede ay yıldızlı, al bayrağımız sema da nazlı nazlı dalgalanıyorsa, ezanımız 5 vakit özgürce minarelerimizde okunabiliyorsa, ülkemizin her santimetre karesinde eşit hür bir şekilde özgürce nefes alabiliyorsak, bunu aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize borçluyuz” dedi.

“Doğru ile eğrinin mücadelesi devam ediyor”

Toprakları vatan kılmanın ve toprakları vatan tutmanın kolay olmadığını vurgulayan Karaloğlu, “Mücadelemize hala devam ediyoruz. Artık silahla topla, uçakla değil, bugün kültür emperyalizmi, ekonomik saldırılarla geliyorlar. Ülkemizde ekonomik kriz yok ama büyük bir ekonomik saldırı var. Saldırılarla mücadelemiz, kıyamete kadarda devam edecek. Hakla batıl, doğruyla eğrinin mücadelesi mutlaka devam edecek” diye konuştu.

“15 Temmuz gecesi dosta da düşmana da gücümüzü gösterdik”

Bu vatanın bir karış toprağını için hiç düşünmeden şehit olacak evlatları olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, “Bizler vatanımız için, bayrağımız için, ezanımız için, mukaddesatımız için gözümüzü kırpmadan şehit olmaya razıyız. Buna bu milletin her bir ferdi hazır. Bunu nerden söylüyorum. 15 Temmuz gecesinde bu millet 7'den 77'sine o hain işgal girişimine karşı durdu. O gece13 yaşında da şehidimiz var, 77 yaşında da şehidimiz var. Bu milletimizin büyüklüğünü gösteriyor. Bu milletimizin her an bu toprakları vatan tutmak için şehit olmaya da, gazi olmaya da hazır olduğunun en bariz göstergesidir. 15 Temmuz gecesi bunu dosta da düşmana da gösterdi. Allah o gece kalkışmaya karşı duran herkesten razı olsun” diye konuştu.

19 Eylül'ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının verilişinin yıl dönümü olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, “Cumhuriyetimizin kurucusu İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘e gazilik ve müşirlik ünvanının verilişinin yıl dönümü bu yüzden gaziler günü olarak kutluyoruz. Rabbim başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize, bütün gazilerimize rahmet etsin. Bu duygularla şehitlerimize ve ahirete göçen gazilerimize Allahtan rahmet diliyor, aramızda olan gazilerimize aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından gazilerle sohbet eden Vali Münir Karaloğlu, gazi ve şehit yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.