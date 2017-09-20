Antalya’da Gaziler ve şehit yakınlarına resepsiyon

Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun ev sahipliğinde ve gaziler ve şehitler onuruna verilen yemeğe Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, İl Müftüsü Osman Artan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı emekli Albay Zeynel Abidin Sezer ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Protokol üyeleri ayrı masalarda gaziler ve şehit yakınlarıyla birlikte yemek yedi, sohbet etti. Vali Karaloğlu ise davetliler arasındaki en yaşlı gazi olan Kore gazisi 88 yaşındaki Hasan Yarıcı ile aynı masada oturdu.

Resepsiyonda Vali Münir Karaloğlu, gazilik ve şehitliğin çok önemli iki kavram olduğunu söyledi. Tarih boyunca başı dik alnı açık yaşamanın bu iki kavramdan geldiğini kaydeden Karaloğlu, “Bizim için o kadar önemli ki 600 yıl cihana hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusunun babası Ertuğrul Gazi, onun oğlu devletin kurucusu Osman Gazi, sonra Orhan Gazi ve en son Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yani hem cihan devletimizin hem de Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucuları gazi" dedi.

“Büyük bir devletiz ve güçlü bir ordumuz var”

Bu toprakların kolay vatan olmadığına ve bu milletin bu topraklar uğruna ağır bedeller ödediğine vurgu yapan Vali Karaloğlu, “Yakın dönemlerde yaşananlara, oynanan oyunlara bakın. Bize silah ambargosu koyanlarla, silah satmayanların terör örgütlerine nasıl tırlar dolusu silahlar verdiğini iyi görün. Eğer bunu göremezsek, oynanan oyunları göremezsek ve buna karşı birliğimizi, beraberliğimizi ve milletimizi koruyamazsak, bu topraklarda başımıza çok çorap örerler. Büyük bir devletiz ve güçlü bir ordumuz var. Bunları muhafıza ettiğimiz sürece, bizim onların bütün oyunlarını boşa çıkaracak gücümüz, aklımız, birlik ve beraberliğimiz var diye düşünüyorum. Onun için bütün bu toprakları vatan tutabilmek için gazi ruhuna şehitlik ruhuna ihtiyacımız var. Bu duygularla şehitlerimize ve ahirete göçen gazilerimize Allahtan rahmet diliyor, aramızda olan gazilerimize aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum” şeklinde konuştu.

Resepsiyon, İl Müftüsü Osman Artan’ın duasıyla sonra erdi.