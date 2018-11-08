Antalya'da gazinin otobüsten indirilmesi

Antalya'da polisler, özel halk otobüsünden zorla indirildiği iddia edilen 69 yaşındaki vazife malulü Veli Akkuş'u evinde ziyaret etti.

Antalya'da 1996'da polis merkezinde meslektaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan ve bu olay nedeniyle vazife malulü olarak emekli edilen Veli Akkuş, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, üç gün önce kartının geçersiz olduğu öne sürülerek, özel halk otobüsünden indirilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Volkan Güneş, teşkilat mensuplarından oluşan heyetle, yaşadığı olaydan dolayı yapılacak işlemlerin takibi ve ihtiyaçları var ise tespitini yapmak üzere Akkuş'u evinde ziyaret etti. Güneş, Akkuş'un maruz kaldığı olaydan dolayı emniyet teşkilatı olarak üzüntü duyduklarını belirtti.

Güneş, "Şehit ailelerimizin ve hayatta olan kahraman gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için teşkilat olarak bütün gayreti göstereceğiz" dedi.