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09 Ocak 2017 18:09

Antalya’da gece kadınlara durak zorunluluğu kalkıyor

Antalya’da gece kadınlara durak zorunluluğu kalkıyor

09 Ocak 2017 18:09

İstanbul’da kadın yolcuların belirli bir saat diliminden sonra durak zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulama, Antalya’da da başlıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında, Antalya’nın merkezi 5 ilçesinde belirli bir saatten sonra kadınlar için durak zorunluğunu ortadan kaldırma kararı alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başkanlığında 89 delegenin katılımıyla gerçekleşen toplantıda karar oy birliğiyle kabul edildi. Güvenlik gerekçesiyle alınan kararda, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu, Döşemealtı ilçelerinde 22.00-06.00 saatleri arasında kadınlar istedikleri yerden toplu taşıma araçlarına binebilecek. Uygulama, ilgili kurumlarla yazışmaların tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
2017 yılı gündem ve bütçe konularının da ele alındığı toplantıda, 2016 yılının gelir ve giderlerini incelemek üzere 5 kişilik bir denetim komisyonu oluşturuldu. Gizli oylama ile oluşturulan komisyonda AK Parti’den 3 üye yer alırken, CHP ve MHP kanadından da birer üye yer aldı. Mecliste ayrıca CHP’den istifa edip bir süredir bağımsız delege olan Ruhi Beşiktaş, AK Parti saflarına katıldı



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