Antalya’da gencin düştüğü evdeki travesti yakalandı

Travesti gözaltına alınırken, gencin düşme anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi’nde fuhuş pazarlığı yaptığı travestinin aynı mahalledeki evine giden S.M., 2’nci katın penceresinden düştü. Sabaha karşı 04.00 sırasında gerçekleşen olay mahalledeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın yan şekilde beton zemine düşmesi ve yerde kıvranması görüldü. Bir süre yerde kıvranan şahsın kalkıp, sekerek olay yerinden uzaklaşması kameralarca kaydedildi. Şahsın uzaklaşmasının ardından aşağı inen travestilerin genci araması ve vatandaşların tepkisi de kayıtlara geçti. Yaralı genci bulamayan travesti ve vatandaşlar olay yerinden ayrıldı.

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden kimliği belirsiz kişinin kimseden şikayetçi olmadığı, doktorlara ve yakınlarına ’araba çarptı’ dediği öğrenildi.

Polis, yaptığı çalışmalar sonucu travesti M.Ş.’yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifade işlemleri tamamlanan M.Ş. adliyeye sevk edildi.

“Daha fazla para istedi”

S.M. ifadesinde travestiyi 100. Yıl’dan aldığını, geldikleri evde 170 lira verdiğini ve travestinin cüzdanındaki paraları görmesi üzerine, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun" diyerek kendisine bıçak çektiğini ileri sürdü.

Korkması üzerine travestiye 200 lira daha verdiğini söyleyen S.M., “Evden çıkmak istemem üzerine kapı kilitlendi. Travesti arkadaşlarını çağırdı. Ben de evin yatak odasına kaçıp, kendimi aşağı attım. Bu esnada omuriliğim zedelendi, ayağım kırıldı, şikayetçiyim” dedi.

Travesti M.Ş. ise ifadesinde S.M. ile 200 lira karşılığında cinsel ilişki için anlaştıklarını ve şahsı evine götürdüğünü aktararak, ilişki sırasında tartıştıklarını, genç adamın sinirlenip evini dağıttığını, eşyalarını kırdığını ileri süren travesti M.Ş., “İlişki karşılığı verdiği masa üzerindeki 200 lirayı alarak gitmek istedi, evin kapısının kilitli olması nedeniyle S.M. yatak odasına girip pencereden atladı. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.