Antalya’da gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

UMKE ve AFAD 16. Bölge Müdürlüğü ekipleri Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Karaöz mevkiinde eğitim kampı gerçekleştirdi.

Gerçeğini aratmayan tatbikata Burdur, Isparta ve Antalya’dan 100 personel katıldı. 3 gün süren eğitim tatbikatında, oryantrik, trafik kazası, dağda ve suda kurtarma gibi değişik etaplar yer aldı. Eğitim tatbikatı sertifika töreniyle son bulacak.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Afet Birim Sorumlusu Erhan Bayraktar, “UMKE Bölge Eğitim Tatbikatını düzenliyoruz. Yaklaşık 100 tane UMKE personeli ve AFAD ekiplerimizle birlikte yıllık faaliyet plan doğrultusunda her yıl tekrarladığımız, içerisinde çeşitli etapların olduğu tatbikat düzenliyoruz. Bu tatbikatımızda 5 tane etabımız var. Oryantrik, trafik kazası, enkaz, dağ kurtarma ve son olarak da su kurtarma etaplarımızı gerçekleştiriyoruz. Tatbikatımız yaklaşık 3 gün sürüyor. Cuma günü sertifika töreniyle bitireceğiz. 16 bölge illerimiz Isparta, Burdur ve Antalya’dan 100 personel katılıyor. Her yıl bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz” dedi.