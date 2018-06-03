Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 11:16

Antalya’da göçmen faciası:

Antalya Kekova açıklarında içerisinde mültecileri taşıyan tekne battı.

Antalya’da göçmen faciası:

03 Haziran 2018 11:16

İlk belirlemelere göre 6’sı çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise boğulmaktan son anda kurtarıldı.


Olay, Demre ilçesi turizm bölgesi Kekova’nın Geyik Adası’ndan 2,5 mil açıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece 02.22 sıralarında içerisinde 15’e yakın göçmen bulunan bir sürat teknesinin battığı bilgisini alan ekipler, ihbar üzerine olay yerine intikal etti. İlk arama çalışmalarında ekipler tarafından biri kadın 4 kişi, bir balıkçı teknesiyle de bir başka göçmen kurtarıldı. Havadan bir uçak ile helikopter, denizden de 5 botla bölgede arama yapan ekipler, 6’sı çocuk, biri kadın, 2 erkek olmak üzere 9 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kekova’ya getirilen cenazeler, buradan Demre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Yarıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kayıp olduğu düşünülen bir kişinin arama çalışmaları ise havadan karadan devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç