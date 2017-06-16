Antalya’da Gürcü hırsızlık çetesi çökertildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Muratpaşa’nın Güzeloba ve Konyaaltı’nın lüks semtlerindeki tatilcilerin ev ve otomobillerinde hırsızlık olayları ihbarının artması üzerine harekete geçti. İş yeri ve evlerdeki güvenlik kameralarını günlerce inceleyen polis, hırsızlığın Gürcistan uyruklu 1’i M.P isimli kadın olmak üzere O.T., Z.C., I.B., ve verem hastası R.U., tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Yaklaşık iki hafta teknik ve fiziki takip yapan ekipler, 5 Gürcistan uyruklu kişinin kaldıkları evi, kullandıkları otomobili tespit etti. Tüm hazırlıklarını tamamlayan polis, Muratpaşa ilçesi Lara’da ve Konyaaltı ilçesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelileri yakaladı.

Zanlıların saklandıkları evde ve otomobilde yapılan aramada, cep telefonları, ziynet eşyaları ve bilgisayar gibi çok sayıda materyal ele geçirildi. 5 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.