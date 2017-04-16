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16 Nisan 2017 09:10

Antalya’da halk oylaması

Anayasa Değişikliği Referandumu’na ilişkin Antalya’da oy verme işlemi başladı.

Antalya’da halk oylaması

16 Nisan 2017 09:10

Turizm kenti Antalya’da katılımın yoğun olduğu gözlendi.


Anayasa değişikliği için oy verme işlemi tüm yurtta olduğu gibi Antalya’da da başladı. Kimliklerini görevlilere ibraz eden vatandaşlar, oy pusulası, zarf ve mührünü alarak kabinin yolunu tuttu. Tek başına oy pusulasını zarfa koyan seçmenler daha sonra zarfı mühürlü şeffaf sandığa bıraktı. Oylamaya sabahın erken saatleri olmasına rağmen katılımın yoğun olduğu görüldü. Kadın-erkek, yaşlı-genç, sandıklar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı yaşlıların tekerlekli sandalye ve bastonlarıyla oylamaya katıldığı gözlendi. Antalya’da 1 milyon 636 bin 742 seçmen, halk oylaması için 4 bin 508 sandıkta oylarını kullanacak. Sabah 08.00’de başlayan oylamada 10 bin sandık görevlisi, 60 bine yakın güvenlik gücü görev yapıyor. 2010 yılındaki halk oylamasında 1 milyon 46 bin 905 kişi ile katılım oranı yüzde 77 olmuştu.


Oyunu kullananlardan Ahmet Seferoğlu, “Sandıklardan ’evet’ çıkmasını diliyorum. PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütlerinden ülkemizin temizlenmesi gerektiğini göz önünde bulundurarak oyumu evet kullandım” diye konuştu.


Sabahın erken saatlerinde oyunu kullananlardan Güldan Şentürk ise her seçim döneminde çocuk gibi heyecanlı şekilde sandığa gittiğini söyledi.


Referandumun Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Şentürk, “Çocuklarımızın ve büyüklerimizin geleceğini düşünerek oyumu kullandım. Şu an katılım güzel. İlgi büyük olacak” dedi.




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