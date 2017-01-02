Antalya’da hamam yangını

Antalya’nın Kemer ilçesinde ahşaptan inşa edilen hamam çıkan yangında tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.45 sıralarında Kemer Yeni Mahalle Akdeniz Caddesi’nde ahşaptan yapılan hamamda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine polis, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer itfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Polis caddeyi trafiğe kapatırken, alevlerin yükseldiği yangına 6 itfaiye aracı müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürülen yangında hamam, kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmalarında bir itfaiye eri ise ayağından hafif şekilde yaralandı.

Polis yangın ile ilgili soruşturma başlatırken, yangın sırasında içeride kimsenin olmadığı belirlendi.