Antalya'da hasta bebeği taşıyan ambulans ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'nın Finike ilçesinde, 18 günlük hasta bebeği taşıyan ambulans ile tır çarpıştı. Kazada 2'si sağlık görevlisi 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 23.30 sıralarında Yunus Y. yönetimindeki 61 K 13941 plakalı sebze yüklü tır ile solunuma bağlı rahatsızlığı olan 18 günlük Yusuf Tolga Karakuş'u taşıyan Mehmet Fatih Hankulu'nun kullandığı 07 ELS 25 plakalı özel hastaneye ait ambulans Finike Hasyurt kavşağında çarpıştı.

Kazada ambulans şoförü Hankulu ile sağlık görevlileri Birkan Karademir ve Emine Büşra Kara yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ambulansta kuvöz içinde taşınan minik Tolga ise başka ambulansla Kumluca'daki özel hastaneye götürüldü.