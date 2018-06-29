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29 Haziran 2018 21:37

Antalya’da hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hasta taşıyan ambulansın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya’da hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: 2 yaralı

29 Haziran 2018 21:37


Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi’nden Manavgat’a hasta taşıyan Erkan Y.E.’nin kullandığı 07 GR 966 plakalı 112 Acil Servis ambulansı, D400 karayolu Demirciler Kavşağı’nda Serdar Ç.’nin kullandığı 07 LMD 88 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Serdar Ç. ile 6 yaşındaki oğlu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Serdar Ç.’nin otomobili birkaç saat önce aldığı ve oğluyla birlikte gezintiye çıktığı öğrenildi.




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