Antalya’da hastanede kedi kurtarma seferberliği

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok bahçesindeki yağmur tahliye mazgalının çukurunda bir kedinin mahsur kaldığını gören hastane personeli itfaiyeden yardım istedi. Hastaneye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sıkışan mazgalı kaldırabilmek için büyük çaba sarf etti. Balyoz ve kesici demirlerle mazgal 15 dakikalık çalışmanın ardından açıldı. Kediyi göremeyen ekipler, çukura eğilerek fenerle baktı. Korkan yavru kedi deliğin içine kaçarken, hastane güvenlik görevlisi bayan personelin çukura süt ve ekmek bırakması üzerine kedi bir süre sonra ortaya çıktı. Görevlilerin kediyi kurtarmak istemesiyle korkuya kapılan kedi yeniden geldiği yere girdi. Hastane personelinin cep telefonlarından açtıkları kedi miyavlama sesine rağmen kedi kendini göstermedi. Anne kedi ise diğer 3 yavrusu ile çukur etrafında yavrusunu bekledi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yavru kedi ortaya çıkmayınca çukurdan çıkabilmesi için merdiven bırakılarak bölge koruma şeridine alındı.