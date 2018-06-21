Antalya’da hastanın karnından çıkanlar şoke etti

Alanya ilçesinde 10 yıldır sırt ve karın ağrısı şikayetleri olan Selim Öztürk, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrah Uzmanı Yılmaz Güler’e tedavi için başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda hastanın karaciğerinde kist hidatik (bir tür parazitin oluşturduğu bir hastalık) tespit edildi. Ameliyata alınan hastanın operasyon sırasında karaciğerden bağımsız olarak alt kısmında yaklaşık 25 santim çapında 3 kilo ağırlığında karaciğere, böbreğe, diyaframa ve ana damarlara bası yapan bir kitle daha tespit edildi. Operasyon anında gördüğü karışında şaşkına uğrayan Dr. Yılmaz Güler ve ekibi 2 saat süren müdahale sonunda başarılı bir şekilde kitleyi almayı başardı. Hasta aynı anda hem karaciğerindeki kistten hem de sırt ve karın ağrısı şikayetlerine neden olan bebek kafası büyüklüğündeki kitleden kurtuldu.

Selim Öztürk’ün ilk ziyaretçileri ise ameliyatına giren sağlık ekibi ve Doktoru Yılmaz Güler oldu.

"Yerleşim yeri olarak sıradışıydı"

Öğretim Üyesi Genel Cerrah Uzmanı Yılmaz Güler, "Hastamıza yaptığımız tetkikler sonucunda karaciğer kist hidatiği tespit ettik. Ameliyata aldığımız Selim Öztürk’te operasyon sırasında karaciğerinden bağımsız bir bölgede 25 santim çapında ve 3 kilo ağırlığında bir kitle tespit ettik. Bizim için sürpriz olan bu durum yerleşim yeri olarak sıradışı ve zor bir bölgedeydi. Ameliyathane ekibimle birlikte 2 saat süren bir operasyon sonunda kitleyi başarılı bir şekilde çıkarabildik. Ameliyat sonunda hastamızı 4 gün boyunca hastanemizde misafir ettik. Selim Bey’in genel durumu iyi. Kendisi artık ağrıları olmadan normal hayatına mutlu bir şekilde devam edebilecektir" dedi.

"Yeniden doğdum"

Selim Öztürk ise, yeniden doğduğunu söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Öztürk, "Operasyon sonunda kendimi rahatlamış gibi hissediyorum. Sırt ve karın ağrılarımdan artık kurtuldum. Hayatım boyunca iğne bile vurulmadığım halde doktorumun bana vermiş olduğu güven sayesinde çok rahat bir operasyon geçirdim. Sağlık çalışanlarının göstermiş oldukları anlayış ve hoşgörü sayesinde kendimizi evimizde gibi hissettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş ve hastane yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Genel Cerrah Uzmanı Yılmaz Güler’i ve ameliyat ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.