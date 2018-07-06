Antalya’da havuz temizliğinde akıma kapılan genç öldü

Edinilen bilgiye göre, dün saat 16.00 sıralarında Kaş’ın Kalkan Mahallesi’nde bir villanın havuz temizliğini yapan 25 yaşındaki Mehmet Karaçık, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki demir saplı süpürgeyi havaya kaldırdı. Süpürgenin sapı, villanın hemen yanından geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan Karaçık, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Nişanlı olan Karaçık’ın eylül ayında düğün yapmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.