Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 11:43

Antalya’da havuz temizliğinde akıma kapılan genç öldü

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir villanın havuzunda temizlik yaparken kullandığı süpürgenin demir sapının yüksek gerilim hattıyla temas etmesi sonucu akıma kapılan genç öldü.

Antalya’da havuz temizliğinde akıma kapılan genç öldü

06 Temmuz 2018 11:43


Edinilen bilgiye göre, dün saat 16.00 sıralarında Kaş’ın Kalkan Mahallesi’nde bir villanın havuz temizliğini yapan 25 yaşındaki Mehmet Karaçık, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki demir saplı süpürgeyi havaya kaldırdı. Süpürgenin sapı, villanın hemen yanından geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan Karaçık, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Nişanlı olan Karaçık’ın eylül ayında düğün yapmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Açık
    30°C
  • Pazartesi
    Açık
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç