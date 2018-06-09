Antalya’da hayvanseverlerin tepkisini çeken görüntü

Belediye, hayvanın saldırgan olduğunu ve taşımada hata yapıldığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi’nde sokak köpeklerinin vatandaşlara saldırdığı ihbarı üzerine belediyeye ait Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri bölgeye gitti. Ekipler 4 köpekten ikisinin kulağında küpesi olduğunu belirledi. Küpesi olmayan iki köpek ise bakımevi aracına alındı. Köpeklerden birinin boynuna takılan yakalama aparatı ile araca kadar sürüklenmesi ve boynundan tutularak yerine alınması bir hayvansever tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti.

Antalya Candost Derneği üyeleri ve bazı hayvanseverler, Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne geldi. Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Hüseyin Mutlu Karacaoğlu’nu ziyaret eden yaklaşık 20 hayvansever, hayvanlara yapılan işlemler ve hayvanların yaşadıkları mekanlar hakkında bilgiler aldı. Barınağa getirilen köpeklerinden birini gören hayvanseverler, diğer köpeğin de tedavisinin ardından kendilerine gösterileceğinin söylenmesi üzerine merkezden ayrıldılar.

"Hata yapılmıştır"

Veteriner İşleri Müdürü Hüseyin Mutlu Karacaoğlu, belediye olarak sınırları içerisindeki sokak hayvanlarını kısırlaştırıp tedavilerini yaptıktan sonra bulundukları ortama geri bıraktıklarını kaydetti. Türkiye’nin en başarılı bakımevlerinden biri olduklarının altını çizen Karacaoğlu, “Gündeme getirilen konuda ise sokak köpeklerinin insanlara saldırdığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine parka giden ekipler, köpeklerden ikisinin kulağında küpe olduğunu, ikisinin küpesiz olduğunu belirlemiştir. Küpesiz olanlar küpe takılması ve aşılarının yapılması için bakımevimize getirildi. Ama ekipler ısırılma korkusu ile taşımada sıkıntı yaşamıştır. Personelimize gerekli uyarı yapılmıştır, bundan sonra daha dikkatli olunacağı bilgisini veriyoruz” dedi.

Hayvanların tedavisinin itinayla yapıldığını ve şuan rehabilistasyonda olduğunu dile getiren Karacaoğlu, “Dış ve iç parazit ilaçlamaları yapıldı. Herhangi bir eziyet veya şiddet söz konusu değildir. Haksız tepkiler verildi. Hata varsa düzeltiyoruz” diye konuştu.

Hayvanseverlerin kendilerine hala güven sorunu olduğunu kaydeden Karacaoğlu, “Bu kadar tesisi yapan insanlar şiddet yapabilir mi? Hayvanların sağlıkları yerindedir, tedavileri yapıldığı zaman yerine bırakılacak, hayvanseverler de bilgilendirilecektir” dedi.

"Bu gidişe dur denilmeli"

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ise, Uncalı Siteler Mahallesi’ndeki bir parkta sokak hayvanının hatalı şekilde yakalanıp araca alınmasına tepki gösterdi. Yaşananların düzeltilmesi için Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ettiklerini ifade eden Yanık, “Yetkililerle görüştük. Personelin hatalı davrandığı kabul edildi. Taşıma aparatı hayvanın ayağı araya kaçtığı için kullanılamamış. O kişiler hakkında biz suç duyurusunda bulunacağız. Hayvana yapılan bir kötü muamele var. Alınan iki köpeği bize göstermediler. Hayvanın öldüğünü ya da boynunun kırıldığını düşünüyoruz. Bu gidişe bir dur denilmesi gerekiyor. Gerekli yerlere başvuru yapacağız sonuç alamazsak” diye konuştu.