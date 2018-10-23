Antalya'da helikopter ve drone ile trafik denetimi

Havadan 312 aracın denetlendiği uygulamalarda 116 araç sürücüsüne 21 bin 903 TL cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığının "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri kent genelinde trafiğin yoğun olduğu noktalarda, kazaların önlenmesi amacıyla helikopter ve drone destekli denetim yaptı. Havadan denetimlerde 312 araç kontrol edildi. Denetimlerde 52 araç sürücüsüne emniyet kemeri Kullanmamak, 14 araç sürücüsüne cep telefonu ile konuşmak, 5 araç sürücüsüne muayenesiz araç kullanmak, 2 araç sürücüsüne sigortasız araç kullanmak, 2 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmak, 8 araç sürücüsüne kask kullanmamak, 1 araç sürücüsüne sürücü belgesi alındığı halde araç kullanmak, 9 araç sürücüsüne yolun en son şeridini sürekli işgal etmek, 9 araç sürücüsüne yerleşim yerleri dışında kalan yerlerde tehlike arz edecek şekilde park etmek, 1 araç sürücüsüne yönetmelikte belirtilen gereçleri bulundurmamak, 4 araç sürücüsüne hatalı park etmek, 4 araç sürücüsüne emniyet şeridini gereksiz olarak ihlal etmek, 2 araç sürücüsüne tehlikeli şekilde şerit değiştirmek, 2 araç sürücüsüne yetkisiz sürücü belgesi ile araç kullanmak, 1 araç sürücüsüne yolcu bindirme-indirme kurallarına riayet etmemek olmak üzere toplam 116 araç sürücüsüne 21 bin 903 TL cezai işlem uygulandı.