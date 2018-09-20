Antalya'da “Her Servise Bir Kırmızı Düdük” uygulaması

Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının başlamasıyla Bölge trafik istasyon amirliği ekipleri, Okul Servis araçların da “Her Servise Bir Kırmızı Düdük” uygulaması başlattı.

İçişleri Bakanlığının Kurban Bayramında uyguladığı, “Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük” projesi kapsamında, Korkuteli Bölge trafik istasyon amirliği ekipleri, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının başlamasıyla Servis araçlarında da bir öğrenciye kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıtarak, “Ben De Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” uygulamasını başlattı. Bölge trafik istasyon amirliği ekipleri, servis araçlarını kontrol ederek, öğrencilere kuralları anlattı.

Proje hakkında bilgiler veren Bölge trafik istasyon amiri Komiser yardımcısı Orhan Yıldırım, “Yeni eğitim ve Öğretim yılı boyunca servislerde sürücülerimizin ve ailelerimizin güvenli bir şekilde okullarına ve evlerine yolculuklarını sağlaması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban bayramında başlayan, “Ben de trafik polisiyim. Hatalı sürücüye kırmızı düdük” projesini Okul servislerinde de başlattık. Bu proje çerçevesinde araçlarda yolcu olarak bulunan öğrencilerimizden bir tanesine bilgilendirme broşürü, kırmızı düdük, tişört ve şapka verildi. Servis sürücülerinin kurallara uymamaları durumunda araçta bu görev verdiğimiz çocuklarımız kırmızı düdüğü çalmak suretiyle güvenli yolculuk yapmaları konusunda diğer öğrenciler ile birlikte ikazda bulunacak. Bu konuda çocuklarımızı eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz sözlü şekilde ve broşürlerle başlamıştır” dedi.